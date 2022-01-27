К расстрелу в Днепре причастны иностранные спецслужбы? Эксперт ответил

В Днепре солдат расстрелял сослуживцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Иностранные спецслужбы на 99,9% не причастны к организации стрельбы в Днепре, в результате которой погибли пять человек, еще пятеро пострадали.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире канала "Украина 24".

Реклама

По его словам, дело вероятнее всего будет рассматривать ГБР, а не СБУ, поскольку к кровавой бойне не причастны спецслужбы других стран.

"СБУ точно не будет расследовать это дело, потому что мы видим на 99,9%, что здесь нет вмешательства со стороны спецслужб иностранных государств или умысла совершения какого-то террористического акта", – сказал эксперт.

Ступак объяснил, что расстрел скорее всего был спонтанным.

"Я из профессионального опыта вижу, что здесь скорее всего неуставные отношения или проблемы в семье, и потому это преступление было спонтанно. То есть совершенное в одном помещении. Следует выяснять, какие были отношения с этими погибшими, ранеными", – добавил Ступак.

Реклама

Если причиной трагедии могли быть отношения внутри коллектива, то правоохранителям еще предстоит выяснить, как к этому относилось руководство – закрывало ли глаза на конфликты.

Подробности ЧП