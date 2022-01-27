К расстрелу в Днепре причастны иностранные спецслужбы? Эксперт ответил

В Днепре солдат расстрелял сослуживцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Иностранные спецслужбы на 99,9% не причастны к организации стрельбы в Днепре, в результате которой погибли пять человек, еще пятеро пострадали.
Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире канала "Украина 24".
По его словам, дело вероятнее всего будет рассматривать ГБР, а не СБУ, поскольку к кровавой бойне не причастны спецслужбы других стран.
"СБУ точно не будет расследовать это дело, потому что мы видим на 99,9%, что здесь нет вмешательства со стороны спецслужб иностранных государств или умысла совершения какого-то террористического акта", – сказал эксперт.
Ступак объяснил, что расстрел скорее всего был спонтанным.
"Я из профессионального опыта вижу, что здесь скорее всего неуставные отношения или проблемы в семье, и потому это преступление было спонтанно. То есть совершенное в одном помещении. Следует выяснять, какие были отношения с этими погибшими, ранеными", – добавил Ступак.
Если причиной трагедии могли быть отношения внутри коллектива, то правоохранителям еще предстоит выяснить, как к этому относилось руководство – закрывало ли глаза на конфликты.
Подробности ЧП
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".