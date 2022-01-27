До розстрілу у Дніпрі причетні іноземні спецслужби? Експерт відповів

У Дніпрі солдат розстріляв товаришів по службі / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноземні спецслужби на 99,9% не причетні до організації стрілянини в Дніпрі, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали.

Про це розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі каналу "Україна 24".

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За його словами, найімовірніше, справу розглядатиме ДБР, а не СБУ, оскільки до кривавої бійні не причетні спецслужби інших країн.

"СБУ точно не розслідуватиме цю справу, тому що ми бачимо на 99,9%, що тут немає втручання з боку спецслужб іноземних держав чи наміру вчинення якогось терористичного акту", – сказав експерт.

Ступак пояснив, що розстріл, найімовірніше, був спонтанним.

"Я з професійного досвіду бачу, що тут, найімовірніше, нестатутні відносини чи проблеми в сім'ї, і тому цей злочин був спонтанним. Тобто вчинений в одному приміщенні. Слід з'ясовувати, які були стосунки з цими загиблими, пораненими", – додав Ступак.

Якщо причиною трагедії могли бути відносини всередині колективу, то правоохоронцям ще належить з'ясувати, як до цього ставилося керівництво – чи заплющувало очі на конфлікти.

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