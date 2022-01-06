Как отметить Рождество во Львове: ТОП-5 лучших мест

Во Львове подготовились к Рождеству. Фото: коллаж "Сегодня"

Львов – один из самых популярных курортов на зимние праздники. На Рождество в этом городе царит настоящая сказочная атмосфера.

Куда пойти и как отметить святой праздник во Львове – читайте далее в материале "Сегодня".

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Рождественский фестиваль

7-8 января с 12:00 до 20:00 пройдет фестиваль "На Рождество в гай" в Шевченковском гаю. Здесь будут колядовать и можно будет посмотреть на вертеп и попробовать кутью и пампухов.

Также с 7 по 19 января на площади Музейной будет проходить фестиваль "Большая коляда".

8 января на площади Музейной, площади Рынок и площади перед Львовским оперным театром будет проходить фестиваль "Вспышка рождественской звезды", где можно познакомиться с украинскими традициями празднования Рождества.

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Каток

Также возле Ратуши есть ледовый каток. График работы катка – с 10:00 до 21:00. Стоимость билетов: с понедельника по четверг взрослые билеты стоят 110 гривен, а детские – 90 гривен, а с пятницы по воскресенье взрослые 150 гривен, а детские – 110 гривен.

Каток во Львове. Фото: пресс-служба горсовета

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Рождественские ярмарки

Кроме того, во Львове установили традиционные рождественские ярмарки. Одну разместили возле ратуши на площади Рынок, а другую – рядом с главной елкой на проспекте Свободы. Еще несколько локальных ярмарок есть в сквере на улице Валовой, Курбаса и возле Центра Довженко на Сихове.

Как во Львове отмечают Рождество. Фото: пресс-служба горсовета

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