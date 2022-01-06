Як відзначити Різдво у Львові: ТОП-5 найкращих місць

У Львові підготувалися до Різдва. Фото: колаж "Сьогодні"

Львів – один із найпопулярніших курортів на зимові свята. На Різдво у цьому місті панує справжня казкова атмосфера.

Куди піти та як відзначити святе свято у Львові – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Різдвяний фестиваль

7-8 січня з 12:00 до 20:00 пройде фестиваль "На Різдво в гай" у Шевченківськім гаю. Тут колядуватимуть і можна буде подивитися на вертеп і спробувати кутю та пампухів.

З 7 по 19 січня на площі Музейній проходитиме фестиваль "Велика коляда".

8 січня на площі Музейній, площі Ринок та площі перед Львівським оперним театром проходитиме фестиваль "Спалах різдвяної зірки", де можна познайомитися з українськими традиціями святкування Різдва.

Реклама

Ковзанка

Також біля Ратуші є льодова ковзанка. Графік роботи ковзанки – з 10:00 до 21:00. Вартість квитків: з понеділка по четвер дорослі квитки коштують 110 гривень, а дитячі – 90 гривень, а з п'ятниці до неділі дорослі 150 гривень, а дитячі – 110 гривень.

Реклама

Ковзанка у Львові. Фото: пресслужба міськради

Різдвяні ярмарки

Крім того, у Львові встановили традиційні різдвяні ярмарки. Одну розмістили біля ратуші на площі Ринок, а іншу – поряд із головною ялинкою на проспекті Свободи. Ще кілька локальних ярмарків є у сквері на вулиці Валовій, Курбаса та біля Центру Довженка на Сихові.

Як у Львові святкують Різдво. Фото: пресслужба міськради

Раніше ми писали: