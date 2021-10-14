Как празднуют День защитников и защитниц в Одессе – фото

Празднование Дня защитников и защитниц Украины в Одессе / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 14 октября, в Одессе по случаю Дня защитников и защитниц Украинысостоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.
Об этот пишет горсовет Одессы.
Детали
Также в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины, состоялся молебен.
В мероприятиях памяти приняли участие ветераны АТО, руководители города и области, городских районных администраций, депутаты, представители структурных подразделений одесской мэрии, а также различных родов войск Вооруженных сил Украины, ведомственных и силовых структур, общественность.
День защитников и защитниц Украины: история праздника
С 2014 года в Украине, согласно президентскому указу, начал отмечаться праздник, посвященный защитникам страны.
В целях декоммунизации и отказа от советских праздников он был перенесен с 23 февраля. И вместо Дня защитника Отечества получил новое название – День защитника Украины. На следующий год, в марте 2015-го, день официально стал выходным .
Спустя 7 лет, летом 2021 года, этот праздник переименован в День защитников и защитниц Украины с целью чествования большого числа женщин, которые служат на благо независимости и территориальной целостности Украины наравне с мужчинами.
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