Як святкують День захисників і захисниць в Одесі – фото

Святкування Дня захисників і захисниць України в Одесі / Колаж "Сегодня"
Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі з нагоди Дня захисників і захисниць Українивідбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку.
Про це пише міськрада Одеси.
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Також на честь воїнів, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України, відбувся молебень.
У заходах із вшанування пам'яті взяли участь ветерани АТО, керівники міста та області, міських районних адміністрацій, депутати, представники структурних підрозділів одеської мерії, а також різних родів військ Збройних сил України, відомчих і силових структур, громадськість.
День захисників і захисниць України: історія свята
З 2014 року в Україні, згідно з президентським указом, почало відзначатися свято, присвячене захисникам країни.
З метою декомунізації та відмови від радянських свят воно було перенесено з 23 лютого. І замість Дня захисника Вітчизни отримало нову назву – День захисника України. Наступного року, в березні 2015-го, день офіційно став вихідним.
Через 7 років, влітку 2021 року, це свято перейменовано в День захисників і захисниць України з метою вшанування великого числа жінок, які служать на благо незалежності і територіальної цілісності України нарівні з чоловіками.
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