Как выглядит КПВВ "Гнутово" на Донбассе после атаки с беспилотника (видео)

Далеко журналистов снимать не пустили / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 2 февраля, российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое" в Донецкой области. На месте побывали журналисты "Сегодня" и увидели, какая обстановка там после обстрела.

Далеко журналистов снимать не пустили и сказали срочно покинуть территорию. Все из-за того, что в небе над КПВВ кружится еще два БПЛА боевиков.

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Что известно

Противник применил беспилотник, с которого сбросил заряд ВОГ.

В результате атаки никто не пострадал. Одного из военных от ранения спас металлический жетон, который остановил обломок гранаты.

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"Такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", – сообщили в МВД.

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