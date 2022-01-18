Какой погоды ждать в Харькове сегодня – прогноз

В Харькове будет облачная погода / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Харькове днем 18 января ожидается в районе -5 градусов, а вечером -6 градусов. Сегодня порывы ветра усилятся до 15-24 м/с, поэтому местным жителям нужно соблюдать осторожность.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

Реклама

Согласно прогнозу, на протяжении всего дня в Харькове облачная погода. Ночью ожидается снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Температура днем будет от -2 градусов до -5 градусов. Вечером может похолодать до -6 градусов.

Реклама

Погода в Харькове 18 января. Скриншот

Народный прогноз

18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутей. Если в этот день метель, снег и поземка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.

Из прогноза понятно, что в этот раз более возможен вариант о хорошем урожае.

Реклама

Читайте также: