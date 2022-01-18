Какой погоды ждать в Киеве завтра – прогноз синоптиков

В столице температура опустится до -2 градусов / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве днем 19 января будет без осадков. Температура воздуха днем будет достигать 2 градусов мороза. Порывы ветра усилятся.

Об этом сообщает Укринформ.

Реклама

Согласно прогнозу, на протяжении всего дня в Киеве осадков не будет. Хотя днем местами выпадет небольшой снег.

На дорогах будет гололедица. Завтра ночью будет 5-7 градусов, а днем 0-2 мороза.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Читайте также: