Какой погоды ждать в Киеве завтра – прогноз синоптиков

В столице температура опустится до -2 градусов / Фото: Коллаж: Сегодня
Погода в Киеве днем 19 января будет без осадков. Температура воздуха днем будет достигать 2 градусов мороза. Порывы ветра усилятся.
Об этом сообщает Укринформ.
Согласно прогнозу, на протяжении всего дня в Киеве осадков не будет. Хотя днем местами выпадет небольшой снег.
На дорогах будет гололедица. Завтра ночью будет 5-7 градусов, а днем 0-2 мороза.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.