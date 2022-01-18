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Какой погоды ждать в Киеве завтра – прогноз синоптиков

Ольга Кравченко
18 января, 15:00
В столице прогнозируют сильный ветер, а также местами снег

В столице температура опустится до -2 градусов / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве днем 19 января будет без осадков. Температура воздуха днем будет достигать 2 градусов мороза. Порывы ветра усилятся.

Об этом сообщает Укринформ.

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Согласно прогнозу, на протяжении всего дня в Киеве осадков не будет. Хотя днем местами выпадет небольшой снег.

На дорогах будет гололедица. Завтра ночью будет 5-7 градусов, а днем 0-2 мороза.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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