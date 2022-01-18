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Якої погоди чекати у Києві завтра – прогноз синоптиків

Ольга Кравченко
18 січня, 15:00
У столиці прогнозують сильний вітер, а також місцями сніг

У столиці температура опуститься до -2 градусів / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві вдень 19 січня буде без опадів. Температура повітрявдень сягатиме 2 градусів морозу. Пориви вітру посиляться.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Згідно з прогнозом, протягом усього дня у Києві опадів не буде. Хоча вдень подекуди випаде невеликий сніг.

На дорогах буде ожеледиця. Завтра вночі буде 5-7 градусів, а вдень 0-2 морозу.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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