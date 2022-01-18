Якої погоди чекати у Києві завтра – прогноз синоптиків

У столиці температура опуститься до -2 градусів / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві вдень 19 січня буде без опадів. Температура повітрявдень сягатиме 2 градусів морозу. Пориви вітру посиляться.

Про це повідомляє Укрінформ.

Реклама

Згідно з прогнозом, протягом усього дня у Києві опадів не буде. Хоча вдень подекуди випаде невеликий сніг.

На дорогах буде ожеледиця. Завтра вночі буде 5-7 градусів, а вдень 0-2 морозу.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Читайте також: