Якої погоди чекати у Києві завтра – прогноз синоптиків

У столиці температура опуститься до -2 градусів / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода у Києві вдень 19 січня буде без опадів. Температура повітрявдень сягатиме 2 градусів морозу. Пориви вітру посиляться.
Про це повідомляє Укрінформ.
Згідно з прогнозом, протягом усього дня у Києві опадів не буде. Хоча вдень подекуди випаде невеликий сніг.
На дорогах буде ожеледиця. Завтра вночі буде 5-7 градусів, а вдень 0-2 морозу.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.