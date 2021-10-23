Какой приговор получила убийца, которая закатала мужа в бетон (видео)

У женщины лопнуло терпение. Коллаж "Сегодня"

Точка в громком деле. Восемь лет тюрьмы за убийство мужа. Такой приговор получила жительница села Камке на Черниговщине – 47-летняя Руслана Бобровник. Тело ее мужа нашли закатаны в бетон в собственном гараже, подробности на сайте "Сегодня".

​ Убила мужа и спрятала тело в бетон

На одну улицу всего с десяток домов. Камка – небольшое, заброшенное село на Черниговщине. На въезде ни одного указателя. Именно здесь и произошло жуткое убийство, которое вызывает немало вопросов. В прошлом году 24 августа исчез Сергей. Об этом заявила его жена – Руслана. Мол, уехал из дома и не вернулся. Мужчину искали всем селом. Через несколько дней – в лесу нашли его авто. Деньги, документы – все было на месте. Чуть позже, после допроса жены, правоохранители обнаружили тело: забетонированы в яме гаража. И хотя с тех пор уже прошел год, местные до сих пор обсуждают эту историю.

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Семья была зажиточная, денег хватало и у детей и у него, детей выучил на стоматологов, квартиры были и в Чернигове. Были в семье и конфликты.

"Гулял он в открытую и любовниц у него было, и снабжал их. Она его бросала, она от него уходила, так он ее воротил назад", – рассказывают местные жители.

А потом, говорят, у женщины лопнуло терпение.

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Все произошло за домом. 49-го летнего Сергея нашли забетонированы в собственном гараже. Экспертиза показала: у него дважды стреляли из охотничьего ружья. Виновной признали его жену. Соседи рассказывают: на том, чтобы проверить дом – настаивала сестра погибшего. Подозрение в совершении преступления сразу упала на жену Руслану. Во время проверки на детекторе лжи, она во всем призналась. Соседи до сих пор не верят.

Местные предполагают, в семье слишком боялись Сергея, он был бывшим депутатом райсовета и влиятельным бизнесменом, поэтому и не обращались в полицию из-за семейного насилие.

Дело об убийстве рассматривали в суде год, все это время подозреваемая Руслана Бобровник

находилась в СИЗО, на прошлой неделе ей объявили приговор.

"Постановлением Щорского райсуда гражданка была признана виновной в совершении преступления и ей было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, пока приговор вступил в законную силу", – сказал главный специалист по вопросам информационной политики Черниговской областной прокуратуры Валерий Литовченко.

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Приговор женщина оспаривать не стала. И из Черниговского СИЗО ее перевели в колонию.

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