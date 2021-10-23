Який вирок отримала вбивця, яка закатала чоловіка в бетон (відео)

У жінки увірвався терпець. Колаж "Сегодня"

Точка в гучній справі. Вісім років в'язниці за вбивство чоловіка. Такий вирок отримала жителька села Камке на Чернігівщині – 47-річна Руслана Бобровник. Тіло її чоловіка знайшли загорнені в бетон у власному гаражі, подробиці на сайті "Сегодня".

Вбила чоловіка і заховала тіло в бетон

На одну вулицю за все з десяток будинків. Камка – невелике, занедбане село на Чернігівщині. На в'їзді жодного вказівника. Саме тут і відбулося страшне вбивство, яке викликає чимало запитань. У минулому році 24 серпня зник Сергій. Про це заявила його дружина – Руслана. Мовляв, виїхав з дому і не повернувся. Чоловіка шукали всім селом. Через кілька днів – в лісі знайшли його авто. Гроші, документи – все було на місці. Трохи пізніше, після допиту дружини, правоохоронці виявили тіло: забетоновані в ямі гаража. І хоча з тих пір вже минув рік, місцеві досі обговорюють цю історію.

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Сім'я була заможна, грошей вистачало і у дітей і у нього, дітей вивчив на стоматологів, квартири були і в Чернігові. Були в родині і конфлікти.

"Гуляв він у відкриту і коханок у нього було, і постачав їх. Вона його кидала, вона від нього йшла, так він її ділків назад", – розповідають місцеві жителі.

А потім, кажуть, у жінки увірвався терпець.

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Все сталося за будинком. 49-го річного Сергія знайшли забетоновані у власному гаражі. Експертиза показала: у нього двічі стріляли з мисливської рушниці. Винною визнали його дружину. Сусіди розповідають: на тому, щоб перевірити будинок – наполягала сестра загиблого. Підозра у скоєнні злочину відразу впала на дружину Руслану. Під час перевірки на детекторі брехні, вона у всьому зізналася. Сусіди досі не вірять.

Місцеві припускають, в родині дуже боялися Сергія, він був колишнім депутатом райради і впливовим бізнесменом, тому і не зверталися в поліцію через сімейний насильство.

Справа про вбивство розглядали в суді рік, весь цей час підозрювана Руслана Бобровник

перебувала в СІЗО, на минулому тижні їй оголосили вирок.

"Постановою Щорського райсуду громадянка була визнана винною в скоєнні злочину і їй було призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, поки вирок вступив в законну силу", – сказав головний фахівець з питань інформаційної політики Чернігівської обласної прокуратури Валерій Литовченко.

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Вирок жінка оскаржувати не стала. І з Чернігівського СІЗО її перевели в колонію.

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