Каникулы из-за COVID-19: житомирские школьники будут отдыхать до 7 ноября

В Житомире школьникам продлили каникулы / Фото: Коллаж: Сегодня

Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости на COVID-19 среди детей, житомирским школьникам продлили каникулы до 7 ноября.

Об этом пишет пресс-служба Житомирского городского совета.

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Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.

Также комиссия рекомендовала руководителям учреждений профессионально-технического образования перейти на дистанционную форму обучения с 27 октября.

"Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости среди детей на коронавирусную инфекцию – 46 в учреждениях общего среднего образования и 2 в дошкольных учреждениях, предлагаем продолжить каникулярный период до 7 ноября", – предложил директор департамента образования Валентин Арендарчук.

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Ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

В Украине обновили карантинные зоны

По состоянию на 25 октября в Украине в красной зоне карантина находятся шесть областей. В желтой зоне – четыре региона.

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Желтая зона карантина в Украине

Полтавская область

Кировоградская область

Закарпатская область

Винницкая область

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