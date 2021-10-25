Канікули через COVID-19: житомирські школярі відпочиватимуть до 7 листопада

У Житомирі школярам продовжили канікули / Фото: Колаж: Сьогодні
З огляду на збільшення кількості випадків захворюваності на COVID-19 серед дітей, житомирським школярам продовжили канікули до 7 листопада.
Про це пише прес-служба Житомирської міської ради.
Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні.
Також комісія рекомендувала керівникам установ професійно-технічної освіти перейти на дистанційну форму навчання з 27 жовтня.
"Зважаючи на збільшення кількості випадків захворюваності серед дітей на коронавірусну інфекцію – 46 у закладах загальної середньої освіти та 2 у дошкільних закладах, пропонуємо продовжити канікулярний період до 7 листопада", – запропонував директор департаменту освіти Валентин Арендарчук.
Ситуація з коронавірусом
За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.
Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).
В Україні оновили карантинні зони
Станом на 25 жовтня в Україні в "червоній зоні" карантину перебувають шість областей. У "жовтій зоні" – чотири регіони.
"Жовта зона" карантину в Україні
- Полтавська область
- Кіровоградська область
- Закарпатська область
- Вінницька область
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