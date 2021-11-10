Карма? Под Хмельницком мужчина обворовал больницу и заразился там COVID-19

В Хмельницкой области вор заразился коронавирусом в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Шепетовка Хмельницкой области мужчина дважды обворовал местную многопрофильную больницу, и в результате заразился коронавирусом и попал на лечение в это же медучреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Шепетовского районного управления полиции.

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Детали инцидента

Как стало известно, мужчина украл два велосипеда из помещения Шепетовской больницы. В результате один из них он сломал.

Полицейские разоблачили злоумышленника. Мужчина признался в краже и показал, где он хранил чужое имущество.

У вора диагностировали коронавирус

Как сообщили в полиции, у мужчины медики диагностировали коронавирус, поэтому ему таки пришлось вернуться на место совершения преступления, на этот раз в качестве пациента.

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Отметим, что подозреваемому инкриминируют ч.2 ст.185 УК Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц).

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