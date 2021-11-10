Карма? Під Хмельницьким чоловік обікрав лікарню і заразився там COVID-19

На Хмельниччині злодій заразився коронавірусом у лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"
У місті Шепетівка Хмельницької області чоловік двічі обікрав місцеву багатопрофільну лікарню, заразився коронавірусом і потрапив на лікування до цієї ж медустанови.
Про це повідомили у пресслужбі Шепетівського районного управління поліції.
Деталі інциденту
Як стало відомо, чоловік викрав два велосипеди з приміщення Шепетівської лікарні. Один із них він зламав.
Поліцейські викрили зловмисника. Чоловік зізнався у крадіжці й показав, де зберігав чуже майно.
У злодія діагностували коронавірус
Як повідомили в поліції, у чоловіка медики діагностували коронавірус, тому йому довелося повернутися на місце скоєння злочину, проте цього разу як пацієнту.
Зазначимо, що підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).