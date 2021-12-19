Карпаты замело снегом: спасатели предупредили об опасности

Карпаты засыпало снегом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Карпатах сохраняется значительная опасность схождения лавин. В частности, сегодня по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

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"19 декабря, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

В таких случаях спасатели призывают туристов тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах.

Кроме того, рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.

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В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром 10 ноября запечатлели настоящий зимний рассвет. Горы покрыты снегом, а над ними – ни одной тучи.

В публикации отметили, что утром в горах была минусовая температура.

"По состоянию на 07:30 10.11.2021 в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер северо-западный 1-2 м/с, ясно", - говорится в сообщении.

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