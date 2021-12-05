Карпаты засыпало снегом: спасатели предупредили об опасности

Карпаты засыпает снегом / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за обильного снегопада в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Поэтому спасатели призывают не выходить на маршруты во время непогоды.

Также рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона.

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В Карпатах для туристов открыли пункты обогрева

В субботу, 4 декабря, спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех карпатских перевалах. Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках.

Где развернуты пункты обогрева?

На перевалах:

Яблуницком

Буковецком

Кривопольском

Вышковском

Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны.

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Также здесь размещена техника повышенной проходимости, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь водителям.

Всего для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечено 4 единицы техники и 12 чрезвычайников.

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