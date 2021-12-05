Карпаты засыпало снегом: спасатели предупредили об опасности

Карпаты засыпает снегом / Фото: Коллаж: Сегодня
Из-за обильного снегопада в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Поэтому спасатели призывают не выходить на маршруты во время непогоды.
Также рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона.
В Карпатах для туристов открыли пункты обогрева
В субботу, 4 декабря, спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех карпатских перевалах. Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках.
Где развернуты пункты обогрева?
На перевалах:
- Яблуницком
- Буковецком
- Кривопольском
- Вышковском
Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны.
Также здесь размещена техника повышенной проходимости, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь водителям.
Всего для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечено 4 единицы техники и 12 чрезвычайников.