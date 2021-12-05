Карпати засипало снігом: рятувальники попередили про небезпеку

Карпати засипає снігом / Фото: Колаж: Сьогодні
Через рясний снігопад в Карпатах зберігається загроза сходження лавин.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву, 5 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)" , – йдеться у повідомленні.
За даними Гідрометцентру, у Карпатах очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. Тож рятувальники закликають не виходити на маршрути під час негоди.
Також рекомендується реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону.
У Карпатах для туристів відкрили пункти обігріву
У суботу, 4 грудня, рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на чотирьох карпатських перевалах. Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах.
Де розгорнуто пункти обігріву?
На перевалах:
- Яблуницькому
- Буковецькому
- Кривопільському
- Вишківському
Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони.
Також тут розміщено техніку підвищеної прохідності, щоб, у разі потреби, надати допомогу водіям.
Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено 4 одиниці техніки та 12 надзвичайників.