Катастрофа АН-26 с курсантами под Чугуевом – суд накажет экс-чиновников

Суд рассмотрит дело о авиакатастрофе АН-26 / Фото: Коллаж: Сегодня
Чугуевский городской суд Харьковской области рассмотрит дело об авиакатастрофе АН-26 под Харьковом, в которой погибли 26 курсантов. В суд направили обвинительные акты в отношении шести бывших военных чиновников.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Бывших чиновников обвиняют в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в небрежном отношении к военной службе.
Кого будут судить?
В суд передали дело о таких бывших чиновниках:
- командующий Воздушными Силами ВСУ;
- командир воинской части А4104;
- два заместителя командира воинской части;
- руководитель полетами на аэродроме "Чугуев";
- и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.
По данным следователей, они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки и проведения полетов. Из-за их небрежного отношения упал самолет АН-26 в сентябре 2020 года под Чугуевом.
Коротко о катастрофе:
- 25 сентября 2020 года возле Чугуева в Харьковской области рухнул самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26. Жертвами стали 26 военнослужащих.
- Президент Владимир Зеленский помертно наградил курсантов и офицеров, которые погибли в катастрофе.
- Генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины заявил, что на борту самолета было больше людей, чем положено по инструкции.
- Бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер обвинил командующего Воздушных Сил ВСУ Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26.
- Один из пилотов Ан-26 за день до трагедии звонил матери и говорил о неисправностях самолета.
- Основной причиной крушения самолета стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом.