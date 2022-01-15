Катастрофа АН-26 із курсантами під Чугуєвом – суд покарає ексчиновників

Суд розгляне справу про авіакатастрофу АН-26 / Фото: Колаж: Сьогодні

Чугуївський міський суд Харківської області розгляне справу про авіакатастрофу АН-26 під Харковом, у якій загинули 26 курсантів. До суду направили обвинувальні акти стосовно шести колишніх військових чиновників.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Колишніх чиновників звинувачують у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби.

Кого судитимуть?

До суду передали справу з обвинуваченнями щодо таких колишніх чиновників:

командувач Повітряних Сил ЗСУ;

командир військової частини А4104;

два заступники командира військової частини;

керівник польотами на аеродромі "Чугуїв";

в.о. начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

За даними слідчих, вони не забезпечили безпеку польотів, порушили правила підготовки та проведення польотів. Через їхнє недбале ставлення до служби літак АН-26 упав у вересні 2020 року під Чугуєвом.

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Коротко про катастрофу: