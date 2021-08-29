"Каждый из вас – герой". Ринат Ахметов поздравил земляков с Днем шахтера

В последние выходные августа традиционно отмечаются День шахтера и День города Донецка. Основатель и акционер "СКМ" Ринат Ахметов обратился в праздничный день к дончанам и всем горнякам. Он поздравил земляков и поблагодарил шахтеров за их тяжелый труд и ежедневный подвиг.

Ринат Ахметов верит, что в родной Донецк обязательно вернется мирная жизнь:

"Дорогие друзья! Земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера и Днем города!

Я вырос в шахтерской семье и точно знаю, что эта профессия требует бесстрашия и самоотдачи, силы духа и выносливости.

Быть шахтером – это быть человеком, который готов к опасному и сложному труду.

Быть шахтером – это быть верным товарищем и всегда следовать принципам взаимовыручки.

Каждый из вас – герой, который ежедневно своим трудом и мужеством меняет мир к лучшему. Спасибо вам за это!

День шахтера и День города – праздники, которые неотделимы друг от друга в нашем крае. Судьба моего родного города навеки переплетена с шахтерским трудом. Построенный на шахтах, созданный теми, кто знает цену труду, я знаю, Донецк – лучший город на земле, и верю, что мирная жизнь вернется в него, а вокруг "Донбасс Арены" зацветут розы.

С праздником вас, дорогие дончане! С Днем шахтера и с днем рождения города!

Здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!

С глубоким уважением

Ринат Ахметов".