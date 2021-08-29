"Кожен з вас – герой". Рінат Ахметов привітав земляків з Днем шахтаря

В останні вихідні серпня традиційно відзначаються День міста Донецьк і День шахтаря. Засновник і акціонер СКМ Рінат Ахметов звернувся в святковий день до донеччан і всіх гірників. Він привітав земляків і подякував шахтарям за їхню важку працю і щоденний подвиг.

Рінат Ахметов вірить, що до рідного Донецька обов'язково повернеться мирне життя:

"Дорогі друзі! Земляки!

Від щирого серця вітаю вас з Днем шахтаря і Днем міста!

Я виріс в шахтарській сім'ї і точно знаю, що ця професія вимагає безстрашності і самовіддачі, сили духу і витривалості.

Бути шахтарем – це бути людиною, яка готова до небезпечної і складної праці.

Бути шахтарем – це бути вірним товаришем і завжди слідувати принципам взаємовиручки.

Кожен з вас – герой, який щодня своєю працею і мужністю змінює світ на краще. Дякую вам за це!

День шахтаря і День міста – свята, які невіддільні одне від одного в нашому краї. Доля мого рідного міста навіки переплетена з шахтарською працею. Побудований на шахтах, створений тими, хто знає ціну праці, я знаю, Донецьк – найкраще місто на землі, і вірю, що мирне життя повернеться до нього, а навколо "Донбас Арени" зацвітуть троянди.

Зі святом вас дорогі донеччани! З Днем шахтаря і з Днем народження міста!

Здоров'я, миру і благополуччя вам і вашим близьким!

З глибокою повагою,

Рінат Ахметов"