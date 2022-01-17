В Киеве ожидается снежная погода: свежий прогноз на неделю

В столице температура опустится до -8 градусов/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Киеве на этой неделе, 17-23 января, будет снежной, но не слишком морозной. Днем температура будет держаться на уровне от -4 до +3 градусов. При этом на улице будет ветрено.
Об этом сообщает gismeteo.ua.
По данным синоптиков, всю неделю в столице будет падать снег, иногда с дождем. В понедельник и вторник стоит быть осторожными – на улице порывы ветра будут достигать 20 м/с.
Температура воздуха в понедельник будет колебаться от +2 днем до -3 ночью. Во вторник столбик термометра снизится до 3-6 градусов мороза, а в среду – до 1-8 градусов ниже нуля. Во второй половине недели температура немного поднимется и до воскресенья будет держаться на уровне от -3 до +3 градусов.
Что делать во время штормового ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.