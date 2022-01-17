В Киеве ожидается снежная погода: свежий прогноз на неделю

В столице температура опустится до -8 градусов/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве на этой неделе, 17-23 января, будет снежной, но не слишком морозной. Днем температура будет держаться на уровне от -4 до +3 градусов. При этом на улице будет ветрено.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

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По данным синоптиков, всю неделю в столице будет падать снег, иногда с дождем. В понедельник и вторник стоит быть осторожными – на улице порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Какой будет погода в Киеве. Скриншот

Температура воздуха в понедельник будет колебаться от +2 днем до -3 ночью. Во вторник столбик термометра снизится до 3-6 градусов мороза, а в среду – до 1-8 градусов ниже нуля. Во второй половине недели температура немного поднимется и до воскресенья будет держаться на уровне от -3 до +3 градусов.

Что делать во время штормового ветра?