Ким: В Николаеве в кранах появилась вода, но пить ее нельзя

В Николаеве появилась вода / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве у горожан появилась вода, которой не было почти месяц. Однако пить ее нельзя, ведь вода техническая. Сейчас идет промывка системы.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Вода потекла в кранах, однако пить ее нельзя. Сейчас идет промывка системы и это техническая вода. Пить ее нельзя, ведь можно попасть в инфекционное отделение больницы", – добавил Виталий Ким.

Также в Николаевской области некоторые летчики армии РФ специально стреляли в поля. Все для того, чтобы не выполнять преступные приказы командиров и не обстреливать мирных жителей.

"По перехватам есть такая информация у нас, что российские пилоты часто отстреливали в поле, чтобы не выполнять преступные приказы. Спасибо. Оказывается, там есть и те люди, которые думают. Так и делайте", – говорит Виталий Ким.

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Ситуация в Николаеве

Российские оккупанты обстреливают Николаев ракетами. В результате обстрелов повреждены газовые коммуникации, электроподстанция, объекты промышленности, частные дома.

Почти месяц город находился на грани гуманитарной катастрофы. В Николаеве повредили водопровод, поэтому жители были вынуждены искать различные выходы.

Подвоз технической воды происходил для жителей постоянно, а вот питьевая – это огромная проблема. Некоторые жители даже выставляли во время дождя ведра, чтобы запастись водой.

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