Кім: У Миколаєві у кранах з'явилася вода, але пити її не можна

У Миколаєві з'явилася вода / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві у містян з'явилася вода, якої не було майже місяць. Проте пити її не можна, адже вода є технічною. Наразі триває промивання системи.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Вода потекла у кранах, проте пити її не можна. Зараз іде промивання системи і це технічна вода. Пити її не можна, адже можна потрапити до інфекційного відділення лікарні", – додав Віталій Кім.

Також у Миколаївській області деякі льотчики армії РФ спеціально стріляли у поля. Все для того, щоб не виконувати злочинні накази командирів та не обстрілювати мирних мешканців.

"За перехопленнями є така інформація у нас, що російські пілоти часто відстрілювали в полі, щоб не виконувати злочинні накази. Дякую. Виявляється, там є й ті люди, які думають. Так і робіть", – каже Віталій Кім.

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Ситуація у Миколаєві

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджено газові комунікації, електропідстанція, об'єкти промисловості, приватні будинки.

Майже місяць місто перебувало на межі гуманітарної катастрофи. У Миколаєві пошкодили водопровід, тому мешканці змушені були шукати різні виходи.

Підвезення технічної води відбувалося для мешканців постійно, а ось питна – це величезна проблема. Деякі жителі навіть виставляли під час дощу відра, щоби запастися водою.

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