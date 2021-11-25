"Ковидная п*зда". Новая скульптура в Одессе наделала шуму в Сети (фото)

Арт-объект называется «Пандемия домашнего насилия» / Коллаж "Сегодня"

В Одессе теперь есть скульптура в виде коронавируса, но с женским половым органом. Она появилась в рамках международной инициативы ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия".

Об этом пишет сайт "Думская".

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Что означает скульптура

Арт-объект называется "Пандемия домашнего насилия". Он представляет собой шар, утыканный иголками наподобие коронавирусной частицы. С одной стороны его украшает объемное изображение женского полового органа.

Арт-объект "Пандемия домашнего насилия". Фото: сайт "Думская"

По словам автора Евы Ятт, скульптура символизирует одновременно нашу планету, коронавирус и женское начало и призвана обратить внимание общественности на проблемы домашнего гендерного насилия.

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"Эта работа — часть моего большого проекта, — призналась художница. — В период пандемии из-за локдауна очень сильно увечился рост домашнего насилия. Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему".

Арт-объект "Пандемия домашнего насилия". Фото: сайт "Думская"

Реакция людей на скульптуру

Жители и гости Одессы не оценили этот арт-объект. Большинство из них были достаточно резки в высказываниях.

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Реакция людей на арт-объект. Скрин с Telegram-канала "Ху***я Одесса"

Реакция людей на арт-объект. Скрин с Telegram-канала "Ху***я Одесса"

Реакция людей на арт-объект. Скрин с Telegram-канала "Ху***я Одесса"

Реакция людей на арт-объект. Скрин с Telegram-канала "Ху***я Одесса"

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