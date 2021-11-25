"Ковідна п*зда". Нова скульптура в Одесі наробила галасу в Мережі (фото)

Арт-об'єкт називається «Пандемія домашнього насильства» / Колаж "Сьогодні"
В Одесі тепер є скульптурау вигляді коронавірусу, але з жіночим статевим органом. Вона з'явилася у рамках міжнародної ініціативи ООН "16 днів активних дій проти ґендерного насильства".
Про це пише сайт "Думська".
Що означає скульптура
Арт-об'єкт називається "Пандемія домашнього насильства". Він є куля, втикана голками на кшталт коронавірусної частинки. З одного боку, його прикрашає об'ємне зображення жіночого статевого органу.
За словами автора Єви Ятт, скульптура символізує водночас нашу планету, коронавірус та жіночий початок та покликана звернути увагу громадськості на проблеми домашнього гендерного насильства.
"Ця робота – частина мого великого проекту, – зізналася художниця. — У період пандемії через локдаун дуже сильно погіршилося зростання домашнього насильства. Найчастіше жінки мовчать про свої проблеми та не наважуються боротися. Мій арт-об'єкт покликаний звернути увагу на цю проблему".
Реакція людей на скульптуру
Жителі та гості Одеси не оцінили цей арт-об'єкт. Більшість із них були досить різкі у висловлюваннях.
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