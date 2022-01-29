Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Днепра

Кровавая бойня в Днепре: ГБР ищет женщину, которая вывезла стрелка из города

Ксения Тесленко
29 января, 20:06
Следователи просят свидетелей, которые видели Рябчука, выйти на связь

Чтобы скрыться с места преступления, Рябчук останавливал попутки с автоматом в руках. Коллаж "Сегодня"


Следователи Государственного бюро расследований совместно с полицией ищут в Днепре свидетелей и очевидцев, видевших нацгвардейца Артемия Рябчука после бегства с места расстрела людей на Южном машиностроительном заводе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

Реклама

Подробности

Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили.

"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в город Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", – сообщили в ГБР.

В связи с этим правоохранители просят неравнодушных граждан, видевших в этот период Артемия Рябчука, связаться с ГБР по телефону 0800-350-352.

Реклама

Коротко о трагедии

  • Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
  • После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
  • Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

Читайте также