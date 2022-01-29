Кровавая бойня в Днепре: ГБР ищет женщину, которая вывезла стрелка из города

Чтобы скрыться с места преступления, Рябчук останавливал попутки с автоматом в руках. Коллаж "Сегодня"



Следователи Государственного бюро расследований совместно с полицией ищут в Днепре свидетелей и очевидцев, видевших нацгвардейца Артемия Рябчука после бегства с места расстрела людей на Южном машиностроительном заводе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

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Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили.

"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в город Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", – сообщили в ГБР.

В связи с этим правоохранители просят неравнодушных граждан, видевших в этот период Артемия Рябчука, связаться с ГБР по телефону 0800-350-352.

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Коротко о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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