Кровавая бойня в Днепре: солдат расстрелял сослуживцев – все подробности (обновляется)

В Днепре солдат устроил жуткую стрельбу. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром в четверг, 27 января, в Днепре 20-летний солдат-срочник взял автомат в оружейной комнате и расстрелял сослуживцев. В результате погибли пять человек и еще пятеро ранены.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о кровавой трагедии.

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Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было около 22-х солдат.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, его до сих пор не нашли.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены. Был введен план "Сирена". Солдат еще не пойман.

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"Скорую" вызвали пострадавшие, которым удалось сбежать / Фото: Информатор

В помещении было около 22 солдат / Фото: Информатор

ЧП произошло рано утром / Фото: Информатор

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Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.

Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

"В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. На место происшествия срочно уехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан", – говорится в сообщении полиции.

Солдат в розыске. Фото: МВД Украины

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.

"Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом",- сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.

Что с ранеными?

Жизни раненым угрозы нет, у них ранения конечностей.

Как стало известно, среди погибших при стрельбе в Днепре 4 военных и 1 гражданская.

"Гражданская погибшая – девушка 1986 года рождения. Зовут Вера. Сотрудница ли завода – устанавливается", – сообщил наш источник в правоохранительных органах.

Стрелка ищут в Днепропетровской области и соседних в рамках спецоперации. Погибли люди, в большинстве которые ровесники стрелка.

На момент стрельбы в караульном помещении находились 22 солдата, 2 удалось выбежать и вызвать скорую и полицию. На данный момент на месте стрельбы сделали кордон полиции, работают правоохранители и Нацгвардейцы. Сбежавший солдат вооружен. В городе сейчас паника.

Что известно о преступнике?

Солдат стрелял с автомата Калашникова. Сам он родом из Измаила Одесской области.

Открыто уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами.

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