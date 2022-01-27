Кривава бійня у Дніпрі: солдат розстріляв товаришів по службі – всі подробиці (оновлюється)

У Дніпрі солдат влаштував страшну стрілянину. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці у четвер, 27 січня, у Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті та розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули п'ятеро людей і ще п'ятеро поранені.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про криваву трагедію.

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Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв у збройовій кімнаті автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було близько 22-х солдатів.

Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та "швидку". Зловмисник втік, його досі не знайшли.

На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено. Було введено план "Сирена". Солдата ще не спіймали.

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"Швидку" викликали постраждалі, яким вдалося втекти / Фото: Інформатор

У приміщенні було близько 22 солдатів / Фото: Інформатор

НП сталося рано вранці / Фото: Інформатор

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Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.

Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

"У місті запроваджено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки невідомі. На місце події терміново поїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан", – йдеться у повідомленні поліції.

Солдат у розшуку. Фото: МВС України

Як стало відомо"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року.

"Був долучений до охорони Південмашу. Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів спікер Нацгвардії Руслан Музичук.

За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

"Характеризувався позитивно. Призначення у варту – ціла процедура, постійно відбуваються бесіди з психологом", – сказав спікер НГУ Руслан Музичук.

Що з пораненими?

Життю пораненим загрози немає, у них поранення кінцівок.

Як стало відомо, серед загиблих під час стрілянини у Дніпрі 4 військові та 1 цивільна.

"Цивільна загибла – дівчина 1986 року народження. Звати Віра. Чи співробітниця заводу – встановлюється", – повідомило наше джерело в правоохоронних органах.

Стрілка шукають у Дніпропетровській області та сусідніх у рамках спецоперації. Загинули люди, здебільшого ровесники стрільця.

На момент стрілянини в караульному приміщенні знаходилися 22 солдати, 2 вдалося вибігти і викликати швидку та поліцію. Наразі на місці стрілянини зробили кордон поліції, працюють правоохоронці та Нацгвардійці. Солдат, що втік, озброєний. У місті зараз паніка.

Що відомо про злочинця?

Солдат стріляв з автомата Калашникова. Сам він родом з Ізмаїла Одеської області.

Розпочато кримінальне провадження

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особами.

Також з'явилося відео, де солдат, що розстріляв нацгвардійців, ловить попутку біля "Південмашу".

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