Кровавая бойня в Днепре. В воинской части, где служил стрелок, начали обыски

В Днепре обыскивают воинскую часть, где служил Артемий Рябчук / Фото: Коллаж: Сегодня
Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в воинской части Нацгвардии, где служил солдат Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на Южмаше. Копы пытаются выяснить, что могло стать предпосылкой или причиной трагедии.
Об этом сообщили на сайте ГБР.
Сейчас работники бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов этого подразделения. Такие проверки помогут всесторонне расследовать уголовное производство.
Коротко о ЧП
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1 млн 800 тыс. грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам мужчины, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.