Кривава бійня у Дніпрі. У військовій частині, де служив стрілець, розпочали обшуки

У Дніпрі обшукують військову частину, де служив Артемій Рябчук / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки у військовій частині Нацгвардії, де служив солдат Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші. Копи намагаються з'ясувати, що могло стати причиною трагедії.

Про це повідомили на сайті ДБР.

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Наразі працівники бюро вивчають документи про порядок проходження та організацію служби, роботу з особовим складом, роботу психологів цього підрозділу. Такі перевірки допоможуть всебічно розслідувати кримінальне провадження.

Фото: ГБР

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