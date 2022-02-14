Кровавая стрельба в Днепре: в каком состоянии раненые и когда их выпишут

Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие во время стрельбы в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"
Некоторых раненых военнослужащих, которые пострадали во время жуткой стрельбы в Днепре, вскоре могут выписать из больницы.
Об этом сообщил главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко.
В каком состоянии пострадавшие?
Рыженко рассказал, что 22-летняя военнослужащая Жана, которая пострадала больше всех, уже идет на поправку. У нее разрушенный хребец и позже нужно будет делать операцию.
Пострадавшим Владиславу и Игорю уже скоро будут снимать швы. Парней уже скоро выпишут и переведут в военный госпиталь для окончательного восстановления.
Что известно о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.
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