Кривава стрілянина у Дніпрі: у якому стані поранені та коли їх випишуть

Стало відомо, як почуваються постраждалі під час стрілянини в Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

Деяких поранених військовослужбовців, які постраждали під час страшної стрілянини у Дніпрі, невдовзі можуть виписати з лікарні

Про це повідомив головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

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У якому стані потерпілі?

Риженко розповів, що 22-річна військова Жана, яка постраждала найбільше, вже одужує. У неї зруйнований хребець і пізніше потрібно робити операцію.

Постраждалим Владиславу та Ігореві вже скоро зніматимуть шви. Хлопців вже незабаром випишуть і переведуть до військового шпиталю для остаточного відновлення.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Як"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Після затримання. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

Підозрюваний утримується в СІЗО . У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави.

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