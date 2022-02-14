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Кривава стрілянина у Дніпрі: у якому стані поранені та коли їх випишуть

Софія Ковнір
14 лютого, 21:02
Головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко поділився новими подробицями

Стало відомо, як почуваються постраждалі під час стрілянини в Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

Деяких поранених військовослужбовців, які постраждали під час страшної стрілянини у Дніпрі, невдовзі можуть виписати з лікарні

Про це повідомив головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

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У якому стані потерпілі?

Риженко розповів, що 22-річна військова Жана, яка постраждала найбільше, вже одужує. У неї зруйнований хребець і пізніше потрібно робити операцію.

Постраждалим Владиславу та Ігореві вже скоро зніматимуть шви. Хлопців вже незабаром випишуть і переведуть до військового шпиталю для остаточного відновлення.

Що відомо про трагедію

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
  • Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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