Крушение Ан-26 в Запорожской области: стала известна причина

В Запорожской области упал самолет. Фото: коллаж "Сегодня"

Причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области стал туман и низкая высота полета. Из-за этого воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

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Как стало известно, украинский самолет, который упал в районе Михайловки Запорожского района, выполнял технический рейс из Запорожья в Ужгород.

"Предварительно установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. В результате катастрофы один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", – рассказали в ведомстве.

Падение самолета Ан-26

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