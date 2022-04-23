Катастрофа Ан-26 у Запорізькій області: стала відома причина

У Запорізькій області впав літак. Фото: колаж "Сьогодні"

Причиною аварії літака Ан-26 у Запорізькій області став туман та низька висота польоту. Через це повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

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Як стало відомо, український літак, який упав у районі Михайлівки Запорізького району, здійснював технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.

"Попередньо встановлено, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. В результаті катастрофи одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості", – розповіли у відомстві.

Падіння літака Ан-26

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