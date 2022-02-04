Кто и зачем "минировал" госучреждения в Харькове? Ответ СБУ

Псевдоминера задержали у него дома / Коллаж "Сегодня"

СБУ разоблачила и задержала того, кто отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений в Харькове. Псевдоминером оказался специалист в ІТ-сфере.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о псевдоминере

Псевдоминером оказался 39-летний харьковчанин. В течение декабря 2021 года он "заминировал" 14 различных объектов.

Мужчина оказался специалистом в ІТ-сфере. Он отправлял анонимные электронные письма с помощью специальных компьютерных программ, чтобы скрыть свое местонахождение.

Что было "заминировано"

Харьковчанин "заминировал":

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Харьковскую областную государственную администрацию,

Харьковский апелляционный суд,

Международный аэропорт "Харьков",

железнодорожные и автомобильные вокзалы,

торгово-развлекательные центры города.

Зачем он это делал?

Правоохранители задержали злоумышленника дома после очередного сообщения о минировании.

Харьковчанин объяснил, что у него личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.

Что грозит псевдоминеру

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

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300 сообщений о минировании с начала года

В течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1 100 заведомо ложных анонимных сообщений. С начала 2022 года их поступило более 300.

Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось. По информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают украинцев, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения.

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