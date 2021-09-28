Кто идет в мэры Харькова – список кандидатов

Дмитрий Маринин, Михаил Добкин, Константин Немичев / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове в октябре пройдут выборы мэра города. На эту должность претендуют минимум семь кандидатов, документы они смогут подать до 30 сентября.
Об этом сообщает сайт городского совета Харькова.
В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступили заявления о самовыдвижении на должность мэра города от:
Константина Немичева – главы Общественного совета при Харьковской государственной администрации,
Михаила Добкина – бывшего главы Харьковской обладминистрации,
Валерия Говорова - депутата Харьковского областного совета,
Дмитрия Маринина – депутата Харьковского городского совета,
Александра Кондрусика – предпринимателя,
Игоря Терихова – секретаря Харьковского городского совета,
Владимира Плетнева – депутата Харьковского горсовета от "Партии Шария".
Кандидатуру Терехова пока еще рассматривают, но он уже подал документы. А вот жителю Харькова Виктору Кеммелю уже отказали в регистрации из-за неполного пакета документов.
Выборы состоятся 31 октября 2021 года.
Что говорят соцопросы
- Более половины харьковчан (55%) доверяют секретарю горсовета Игорю Терехову, не доверяют ему 29% жителей города;
- работу главы Харьковской ОГА Айны Тимчук за полгода положительно оценили 9%, отрицательно 27%;
- нардепу Юлии Светличной и бизнесмену Александру Ярославскому доверяют по 38% опрошенных, не доверяют 36% и 17% соответственно;
- депутату Александру Фельдману доверяют 36% респондентов, не доверяют 45%;
- экс-мэру Харькова (2006-10 гг.) Михаилу Добкину доверяют 32%, не доверяют 56%;
- нардепу Евгению Мураеву доверяют 23%, не доверяют 25%;
- экс-главе Харьковской ОГА Игорю Райнину доверяют 6%, не доверяют 24% харьковчан.
Напомним, ранее Терехов сказал, как будут выглядеть трамваи из Харькова.
Кроме того, Добкин назвал и.о. мэра Харькова Терехова "лохом" – из-за ролика о храме.