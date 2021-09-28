Хто йде в мери Харкова – список кандидатів

Дмитро Маринин, Михайло Добкін, Костянтин Немічев / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові в жовтні пройдуть вибори мера міста. На цю посаду претендують мінімум сім кандидатів, документи вони зможуть подати до 30 вересня.

Про це повідомляє сайт міської ради Харкова.

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У Харківську міську територіальну виборчу комісію надійшли заяви про самовисування на посаду мера міста від:

Костянтина Нємічєва – глави Громадської ради при Харківській державній адміністрації,

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На фото Костянтин Немічев / Фото: depo.ua

Михайла Добкіна – колишнього глави Харківської обладміністрації,

На фото Михайло Добкін / Фото: Comments.ua

Валерія Говорова – депутата Харківської обласної ради,

На фото Валерій Говоров / Фото: My.рейтинги

Дмитра Мариніна – депутата Харківської міської ради,

На фото Дмитро Маринин / Фото: Первый свободный

Олександра Кондрусіка – підприємця,

На фото Олександр Кондрусік / Фото: Kharkiv Today

Ігоря Теріхова – секретаря Харківської міської ради,

На фото Ігор Терехов / Фото: РБК-Україна

Володимира Плетньова – депутата Харківської міськради від "Партії Шарія".

На фото Володимир Плетньов / Фото: Uainfo

Кандидатуру Терехова поки ще розглядають, але він вже подав документи. А ось жителю Харкова Віктору Кеммелю вже відмовили в реєстрації через неповний пакет документів.

Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.

Що кажуть соцопитування

Більше половини харків'ян (55%) довіряють секретарю міськради Ігорю Терехова , не довіряють йому 29% жителів міста;

, не довіряють йому 29% жителів міста; роботу голови Харківської ОДА Айни Тимчук за півроку позитивно оцінили 9%, негативно 27%;

нардепу Юлії Світличної та бізнесменові Олександру Ярославському довіряють по 38% опитаних, не довіряють 36% і 17% відповідно;

депутату Олександру Фельдману довіряють 36% респондентів, не довіряють 45%;

екс-меру Харкова (2006-10 рр.) Михайлу Добкіну довіряють 32%, не довіряють 56%;

нардепу Євгену Мураєву довіряють 23%, не довіряють 25%;

екс-голови Харківської ОДА Ігоря Райнін довіряють 6%, не довіряють 24% харків'ян.

Нагадаємо, раніше Терехов сказав, як будуть виглядати трамваї з Харкова.

Крім того, Добкін назвав в.о. мера Харкова Терехова "лохом" – через ролик про храм.