Купались на матрасе. В Херсонской области в море пропали отец и сын

Поиски пропавших людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области во время купания на матрасе исчезли отец и сын. Тело мальчика нашли, поиски мужчины продолжаются. ЧП произошло на острове Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Telegram.

Так, во время купания на матрасе исчезло два человека 1980 и 2013 годов рождения, отдыхающие из Львова. Сразу начались поиски.

"По состоянию на 15:35 на острове Джарылгач у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка (2013 г.р.), поиски пропавшего отца продолжаются. Дополнительно привлечено четыре человека водолазного отделения", – пишут в сообщении.

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Всего к поискам привлечены 25 человек и шесть единиц техники, в т. ч. пять плавсредств, из них девять человек и плавсредство ГСЧС.

Неутешительная статистика

Большинство случаев утопления происходят именно летом, в сезон отдыха. Только за июнь этого года на воде погибли 126 человек, из них 28 детей. В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

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