Купалися на матраці. У Херсонській області в морі зникли батько і син

Поиски пропавших людей. Фото: коллаж "Сьогодні"

У Херсонській області під час купання на матраці зникли батько і син. Тіло хлопчика знайшли, пошуки чоловіка продовжуються. НП подія сталася на острові Джарилгач поблизу смт Лазурне Скадовського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Telegram.

Так, під час купання на матраці зникло двоє людей 1980 і 2013 років народження, які відпочивають зі Львова. Відразу почалися пошуки.

"Станом на 15:35 на острові Джарилгач у берега у воді працівниками Нацполіціі знайдено тіло дитини (2013 р.н.), пошуки зниклого батька тривають. Додатково залучено чотири людини водолазного відділення", – пишуть у повідомленні.

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Всього до пошуків залучено 25 чоловік та шість одиниць техніки, в т. ч. п'ять плавзасобів, з них дев'ять чоловік і плавзасіб ДСНС.

Невтішна статистика

Більшість випадків утоплення відбуваються саме влітку, в сезон відпочинку. Тільки за червень цього року на воді загинули 126 чоловік, з них 28 дітей. У ДСНС відзначили, що в більшості випадків люди гинуть на воді з-за власної необережності.

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