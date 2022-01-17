Купаться будем на морозе? Какая погода будет на Крещение

Из года в год с разу после крещенских купаний в клиники массово попадают люди с переохлаждением / Фото: Коллаж: Сегодня
Погода на Крещение, 19 января, порадует украинцев. В этот день во всех областях не будет снега и дождя, а сильные морозы отступят. Днем в среднем столбик термометра будет колебаться от 0 до -5 градусов.
Об этом сообщает Укргирометцентр.
По данным синоптиков, в среду днем во всех регионах будет сухо, ветер 7-12 м/с. Теплее всего будет на западе страны – от -1 до +2 градусов. В центральных и южных областях прогнозируют от 0 до -4 градусов.
Самая холодная погода ожидается на севере и востоке страны – там столбик термометра днем опустится до 4-8 градусов мороза.
Ночью похолодает во всех областях – в среднем температура будет 5-10 градусов мороза.
Где окунуться в прорубь в Киеве
- Гидропарк – прорубь открывается с 14:00, а вход бесплатный.
- Купальня в парке "Феофания" – открывается в 7:00.
- Оболонская набережная – нырнуть в прорубь можно с 12:00.
- Парк Дружбы народов – там пройдет "МоржиFest-2022". Он начнется в 10:00 и продлится до 15:00.
- Днепровская набережная – купель начнет бесплатно работать с 7:30.
- Озеро Тельбин.