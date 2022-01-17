Купатимемося на морозі? Яка погода буде на Водохреще

З року в рік після хрещенських купань до клінік масово потрапляють люди з переохолодженням / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода на Водохреще, 19 січня, порадує українців. Цього дня у всіх областях не буде снігу та дощу, а сильні морози відступлять. Вдень у середньому стовпчик термометра коливатиметься від 0 до -5 градусів.

Про це повідомляє Укргірометцентр.

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За даними синоптиків, у середу вдень у всіх регіонах сухо, вітер 7-12 м/с. Найтепліше буде на заході країни – від -1 до +2 градусів. У центральних та південних областях прогнозують від 0 до -4 градусів.

Яка буде погода на Водохреще. Скріншот

Найхолодніша погода очікується на півночі та сході країни – там стовпчик термометра вдень опуститься до 4-8 градусів морозу.

Вночі похолодає у всіх областях – у середньому температура буде 5-10 градусів морозу.

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