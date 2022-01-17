Купатимемося на морозі? Яка погода буде на Водохреще

З року в рік після хрещенських купань до клінік масово потрапляють люди з переохолодженням / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода на Водохреще, 19 січня, порадує українців. Цього дня у всіх областях не буде снігу та дощу, а сильні морози відступлять. Вдень у середньому стовпчик термометра коливатиметься від 0 до -5 градусів.
Про це повідомляє Укргірометцентр.
За даними синоптиків, у середу вдень у всіх регіонах сухо, вітер 7-12 м/с. Найтепліше буде на заході країни – від -1 до +2 градусів. У центральних та південних областях прогнозують від 0 до -4 градусів.
Найхолодніша погода очікується на півночі та сході країни – там стовпчик термометра вдень опуститься до 4-8 градусів морозу.
Вночі похолодає у всіх областях – у середньому температура буде 5-10 градусів морозу.
Де пірнути в ополонку в Києві
- Гідропарк – ополонка відкривається з 14:00, а вхід безкоштовний.
- Купальня у парку "Феофанія" – відкривається о 7:00.
- Оболонська набережна – пірнути в ополонку можна з 12:00.
- Парк Дружби народів – там пройде "МоржіFest-2022". Він розпочнеться о 10:00 та триватиме до 15:00.
- Дніпровська набережна – купель почне безкоштовно працювати з 7:30.
- Озеро Тельбін.