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"Купила" сервиз за 70 тысяч. Как не стать жертвой мошенников

Игорь Серов, Татьяна Очеретяная
5 января, 13:00
На Волыни интернет-мошенники обманули женщину и сняли 70 тысяч гривен с ее банковской карты – что придумали аферисты

На Волыни женщина потеряла 70 тысяч, покупая сервиз / Фото: Коллаж: Сегодня

В Волынской области мошенники обманули женщину и украли с ее карты 70 тысяч гривен. Пострадавшая пыталась купить сервиз в интернете и ввела данные со своей карты.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

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Как выяснили правоохранители, местная жительница хотела купить сервиз в интернете. Женщина сообщила псевдопродавцу номер своей банковской карты и пароль к ней. В итоге с ее карты сняли 70 тысяч гривен.

Может ли пострадавшая вернуть деньги?

В полиции говорят, что шансы получить деньги назад у пострадавших есть.

"Шансы раскрыть преступление и вернуть женщине деньги – есть. О пострадавшей могу сказать, что это молодая женщина, которая сообщила мошенникам номер карты и пин-код. Предупреждаем о подобных аферах каждый день, но, как видим, многие попадаются на уловки мошенников", – сказала Бузулук.

Как уберечься от мошенников в интернете?

Полиция дала несколько советов, как правильно покупать вещи в интернете и не потерять средства из-за мошенников:

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  • ни в коем случае не сообщайте никому свои персональные данные и реквизиты банковских карт;
  • если по телефону вам рассказывают о проблемах со счетом вашей карты – лучше положите трубку и выясните ситуацию лично в банке;
  • если с аккаунта родственников или знакомых у вас просят занять деньги – лучше переспросите об этом лично у человека. Аккаунт могут легко взломать и использовать аферисты.
  • Когда к вам звонят неизвестные и рассказывают о каких-нибудь предложениях, связанных с перечислением денег, освобождением родственников от уголовной ответственности, сразу звоните по номеру "102".