"Купила" сервиз за 70 тысяч. Как не стать жертвой мошенников

На Волыни женщина потеряла 70 тысяч, покупая сервиз / Фото: Коллаж: Сегодня
В Волынской области мошенники обманули женщину и украли с ее карты 70 тысяч гривен. Пострадавшая пыталась купить сервиз в интернете и ввела данные со своей карты.
Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.
Как выяснили правоохранители, местная жительница хотела купить сервиз в интернете. Женщина сообщила псевдопродавцу номер своей банковской карты и пароль к ней. В итоге с ее карты сняли 70 тысяч гривен.
Может ли пострадавшая вернуть деньги?
В полиции говорят, что шансы получить деньги назад у пострадавших есть.
"Шансы раскрыть преступление и вернуть женщине деньги – есть. О пострадавшей могу сказать, что это молодая женщина, которая сообщила мошенникам номер карты и пин-код. Предупреждаем о подобных аферах каждый день, но, как видим, многие попадаются на уловки мошенников", – сказала Бузулук.
Как уберечься от мошенников в интернете?
Полиция дала несколько советов, как правильно покупать вещи в интернете и не потерять средства из-за мошенников:
- ни в коем случае не сообщайте никому свои персональные данные и реквизиты банковских карт;
- если по телефону вам рассказывают о проблемах со счетом вашей карты – лучше положите трубку и выясните ситуацию лично в банке;
- если с аккаунта родственников или знакомых у вас просят занять деньги – лучше переспросите об этом лично у человека. Аккаунт могут легко взломать и использовать аферисты.
- Когда к вам звонят неизвестные и рассказывают о каких-нибудь предложениях, связанных с перечислением денег, освобождением родственников от уголовной ответственности, сразу звоните по номеру "102".