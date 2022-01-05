"Купила" сервіз за 70 тисяч. Як не стати жертвою шахраїв

На Волині жінка втратила 70 тисяч, купуючи сервіз / Фото: Колаж: Сьогодні

У Волинській області шахраї обдурили жінку та вкрали з її карти 70 тисяч гривень. Постраждала намагалася купити сервіз в інтернеті та ввела дані зі своєї картки.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла речник поліції Волинської області Ольга Бузулук.

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Як з'ясували правоохоронці, місцева мешканка хотіла придбати сервіз в інтернеті. Жінка повідомила псевдопродавцю номер своєї банківської картки та пароль до неї. У результаті з її карти зняли 70 тисяч гривень.

Чи може постраждала повернути гроші?

У поліції кажуть, що шанси отримати гроші у постраждалих є.

"Шанси розкрити злочин і повернути жінці гроші – є. Про постраждалу можу сказати, що це молода жінка, яка повідомила шахраям номер карти та пін-код. Попереджаємо про подібні афери щодня, але, як бачимо, багато хто трапляється на прийоми шахраїв", – сказала Бузулук.

Як уберегтися від шахраїв в Інтернеті?

Поліція дала кілька порад, як правильно купувати речі в інтернеті та не втратити кошти через шахраїв:

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