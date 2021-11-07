Лежал в мусорном баке: в Мелитополе нашли труп младенца (фото)

В Мелитополе в мусорном баке обнаружили младенца / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе Запорожской области двое бездомных утром в воскресенье, 7 ноября, нашли в мусорном баке младенца.

Об этом пишет Telegram-канал "Риа-Мелитополь".

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Нашли страшную находку в баке, пара бездомных, которая каждое утро ищет в дворовых контейнерах с мусором еду и одежду. Мужчина рассказывает, что сначала даже не понял, что это ребенок.

"Достал пакет тяжелый и подумал, что что-то есть. Размотал полотенце, а там ребенок. Как сказали врачи, там мальчик, доношенный, обрезана пуповина", – рассказал мужчина.

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Люди, которые нашли малыша, рассказали, что сначала не поняли, что в пакете ребенок. Они подумали, что это кукла. При помощи прохожих они вызвали правоохранителей.

Последний раз контейнеры из этого двора ООО "Умвельт-Мелитополь" зачищали вчера в 14.50, а значит возможно, что преступление было совершено сегодня ночью.

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Похожая ситуация в Тернопольской области

На руинах старого завода в поселке Толстое Тернопольской области нашли младенца. Малыша в целлофановой сумке бросили на груде камней. Мальчик был завернут в одеяло.

Новорожденного мальчика в магазин принесла 14-летняя Галина. Она шла мимо заброшенного маслозавода, когда вдруг услышала детский крик. Приблизившись, увидела целлофановую сумку, а в ней малыша. Сначала девочка подумала, что внутри котенок или щенок.

Девочка сразу понесла ребенка в магазин, расположенный в нескольких метрах. Там уже немедленно вызвали скорую. Медики запеленали ребенка и повезли его в ближайшую больницу.

В Залещиках медики осмотрели мальчика и экстренно доставили в Тернополь. Медики говорят: мальчика вовремя заметили. На улице было 3 градуса тепла. От рождения до момента, когда младенца нашла Галина, прошло два-три часа.

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