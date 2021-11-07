Лежав у сміттєвому баку: у Мелітополі знайшли тіло немовляти (фото)

У Мелітополі у сміттєвому баку виявили немовля / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі Запорізької області двоє безпритульних вранці в неділю, 7 листопада, знайшли у сміттєвому баку немовля.

Про це пише Telegram-канал "Ріа-Мелітополь".

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Знайшли страшну знахідку в баку пара безпритульних, які щоранку шукають у дворових контейнерах зі сміттям їжу та одяг. Чоловік розповідає, що спочатку навіть не зрозумів, що то дитина.

"Дістав пакет важкий і подумав, що щось є. Розмотав рушник, а там дитина. Як сказали лікарі, там хлопчик, доношений, обрізана пуповина", – розповів чоловік.

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Люди, які знайшли малюка, розповіли, що спочатку не зрозуміли, що у пакеті дитина. Вони подумали, що то лялька. За допомогою перехожих вони викликали правоохоронців.

Востаннє контейнери з цього двору працівники ТОВ "Умвельт-Мелітополь" зачищали вчора о 14.50, отже можливо, що злочин було скоєно сьогодні вночі.

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Схожа ситуація у Тернопільській області

На руїнах старого заводу у селищі Товсте Тернопільської області знайшли немовля. Малюка в целофановій сумці кинули на купу каміння. Хлопчик був загорнутий у ковдру.

Новонародженого хлопчика у магазин принесла 14-річна Галина. Вона йшла повз занедбаний маслозавод, коли раптом почула дитячий крик. Наблизившись, побачила целофанову сумку, а в ній дитину. Спочатку дівчинка подумала, що всередині кошеня чи цуценя.

Дівчинка одразу понесла дитину до магазину, розташованого за кілька метрів. Там уже негайно викликали швидку. Медики сповивали дитину та повезли її до найближчої лікарні.

У Заліщиках медики оглянули хлопчика та екстрено доставили до Тернополя. Медики кажуть: хлопчика вчасно помітили. На вулиці було 3 градуси тепла. Від народження до моменту, коли немовля знайшла Галина, минуло дві-три години.

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