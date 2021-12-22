Лучше киевской? Мы побывали на главной елке Харькова – репортаж (фото, видео)

Главная елка Харькова очень яркая. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове главную елку по традиции установили на площади Свободы. Сейчас там работает палаточный городок, где можно выпить кофе, глинтвейн и вкусно поесть.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Как выглядит главная елка Харькова?

Местные жители в восторге от главной елки по сравнению с прошлыми годами. По их словам, в этом году больше иллюминации и украшений вокруг.

Сейчас на площади Свободы устанавливают сцену. Также там работает палаточный городок. Все по стандарту – кофе, еда, глинтвейн.

Кроме того, есть много фотозон и рядом возле главной елки работают аттракционы.

Реклама

Стоит добавить, что также на площади открылся ледовый каток. Купить билеты можно онлайн или в кассе. Каток открыт с 10:00 до 22:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 22:00 — в субботу и воскресенье. Стоимость аренды коньков составляет 170 гривен.

Как в Харькове подготовились к новогодним праздникам. Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Реклама

В Харькове установили множество фотозон и развлечений возле главной елки. Фото: Татьяная Очеретяная, "Сегодня"

Как выглядит елка в Киеве с высоты птичьего полета

Вечером 18 декабря Киев погрузился в атмосферу Нового года – на Софийской площади засияли огни главной елки страны.

Новости "Сегодня" публикуют поразительные снимки елки в центре Киева, которыми поделились с нами организаторы.

Фото новогодней красавицы получились особенно минималистичными – для фотосессии ее, скорее всего, включили в одну из ночей накануне, когда весь Киев спал.