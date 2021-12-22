Лучше киевской? Мы побывали на главной елке Харькова – репортаж (фото, видео)

Главная елка Харькова очень яркая. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове главную елку по традиции установили на площади Свободы. Сейчас там работает палаточный городок, где можно выпить кофе, глинтвейн и вкусно поесть.
Об этом сообщает "Сегодня".
Как выглядит главная елка Харькова?
Местные жители в восторге от главной елки по сравнению с прошлыми годами. По их словам, в этом году больше иллюминации и украшений вокруг.
Сейчас на площади Свободы устанавливают сцену. Также там работает палаточный городок. Все по стандарту – кофе, еда, глинтвейн.
Кроме того, есть много фотозон и рядом возле главной елки работают аттракционы.
Стоит добавить, что также на площади открылся ледовый каток. Купить билеты можно онлайн или в кассе. Каток открыт с 10:00 до 22:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 22:00 — в субботу и воскресенье. Стоимость аренды коньков составляет 170 гривен.
Как выглядит елка в Киеве с высоты птичьего полета
Вечером 18 декабря Киев погрузился в атмосферу Нового года – на Софийской площади засияли огни главной елки страны.
Новости "Сегодня" публикуют поразительные снимки елки в центре Киева, которыми поделились с нами организаторы.
Фото новогодней красавицы получились особенно минималистичными – для фотосессии ее, скорее всего, включили в одну из ночей накануне, когда весь Киев спал.
С высоты птичьего полета по-особому сказочный вид придают приглушенно-желтые огни елки, которые сегодня вызывали столько радости у киевлян.
Елку включили не с первого раза
На Софийской площади во время открытия главной елки страны гирлянды на праздничном дереве включили не с первого раза.
На сцене выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с предстоящими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, включилась иллюминация вокруг елки.
Тогда мэр заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активны, поэтому елка не захотела сиять. Тогда начали еще один отсчет. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.