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Лучше киевской? Мы побывали на главной елке Харькова – репортаж (фото, видео)

Татьяна Очеретяная, София Ковнир
22 декабря, 15:03
Сейчас на площади Свободы устанавливают сцену. Также там работает палаточный городок

Главная елка Харькова очень яркая. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове главную елку по традиции установили на площади Свободы. Сейчас там работает палаточный городок, где можно выпить кофе, глинтвейн и вкусно поесть.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как выглядит главная елка Харькова?

Местные жители в восторге от главной елки по сравнению с прошлыми годами. По их словам, в этом году больше иллюминации и украшений вокруг.

Сейчас на площади Свободы устанавливают сцену. Также там работает палаточный городок. Все по стандарту – кофе, еда, глинтвейн.

Кроме того, есть много фотозон и рядом возле главной елки работают аттракционы.

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Стоит добавить, что также на площади открылся ледовый каток. Купить билеты можно онлайн или в кассе. Каток открыт с 10:00 до 22:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 22:00 — в субботу и воскресенье. Стоимость аренды коньков составляет 170 гривен.

Как в Харькове подготовились к новогодним праздникам. Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

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В Харькове установили множество фотозон и развлечений возле главной елки. Фото: Татьяная Очеретяная, "Сегодня"

Как выглядит елка в Киеве с высоты птичьего полета

Вечером 18 декабря Киев погрузился в атмосферу Нового года – на Софийской площади засияли огни главной елки страны.

Новости "Сегодня" публикуют поразительные снимки елки в центре Киева, которыми поделились с нами организаторы.

Фото новогодней красавицы получились особенно минималистичными – для фотосессии ее, скорее всего, включили в одну из ночей накануне, когда весь Киев спал.

С высоты птичьего полета по-особому сказочный вид придают приглушенно-желтые огни елки, которые сегодня вызывали столько радости у киевлян.

Елку включили не с первого раза

На Софийской площади во время открытия главной елки страны гирлянды на праздничном дереве включили не с первого раза.

На сцене выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с предстоящими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, включилась иллюминация вокруг елки.

Тогда мэр заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активны, поэтому елка не захотела сиять. Тогда начали еще один отсчет. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.

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