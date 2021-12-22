Краще за київську? Ми побували на головній ялинці Харкова – репортаж (фото, відео)

Головна ялинка Харкова дуже яскрава. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові головну ялинку за традицією встановили на майдані Свободи. Зараз там працює наметове містечко, де можна випити кави, глінтвейну та смачно поїсти.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як виглядає головна ялинка Харкова?

Місцеві жителі у захваті від головної ялинки порівняно з минулими роками. За їхніми словами, цього року більше ілюмінації та прикрас довкола.

Наразі на площі Свободи встановлюють сцену. Також там працює наметове містечко. Все за стандартом – кава, їжа, глінтвейн.

Крім того, є багато фотозон і поряд біля головної ялинки працюють атракціони.

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Варто додати, що також на площі відкрилася льодова ковзанка. Придбати квитки можна онлайн або в касі. Ковзанка відкрита з 10:00 до 22:00 з понеділка по п'ятницю та з 9:00 до 22:00 — у суботу та неділю. Вартість оренди ковзанів становить 170 гривень.

Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

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У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"

Як виглядає ялинка у Києві з висоти пташиного польоту

Увечері 18 грудня Київ занурився в атмосферу Нового року – на Софійській площі засяяли вогні головної ялинки країни.

Новини "Сьогодні" публікують вражаючі знімки ялинки у центрі Києва, якими поділилися з нами організатори.

Фото новорічної красуні вийшли особливо мінімалістичними – для фотосесії її, найвірогідніше, увімкнули в одну із ночей напередодні, коли весь Київ спав.